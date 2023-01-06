Происшествия 06 января 2023, 15:55 Ясиноватая вслед за Донецком попала под обстрел ВСУ после начала перемирия ВСУ выпустили по городам ДНР 21 снаряд после объявленного Россией режима прекращения огня РИА «Новости»

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Украинские военные четыре раза обстреляли города Донецкой Народной Республики после введенного российской стороной режима прекращения огня. Как сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации, основные удары пришлись на столицу республики. Также пострадал город Ясиноватая.

Всего ВСУ с полудня выпустили по городам ДНР 21 снаряд калибром 155 миллиметров, восемь из которых пришлись на Ясиноватую.

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Обстрелы Донецка украинские боевики начали с самого утра в пятницу, 6 января. Всего в город прилетело 25 боеприпасов. Основной удар принял на себя Петровский район города, где из строя вышли 23 трансформаторные подстанции, оставив без света более 2000 жителей.

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Минобороны России заявило, что украинские военные не остановили обстрелы после начала действия режима прекращения огня.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что ВСУ нанесли удары по позициям российских военных, а также обстреляли населенные пункты на Краснолиманском направлении, в Луганской Народной Республике и Запорожской области. Российские военные ответным огнем подавили позиции украинских боевиков.