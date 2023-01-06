Происшествия 06 января 2023, 17:50 Меры безопасности усилили в ДНР для предотвращения диверсий ВСУ Народная милиция ДНР объявила о переходе на усиленный режим работы на Рождество Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

Риски диверсий и терактов со стороны украинских боевиков заставили Народную милицию Донецкой Народной Республики усилить меры безопасности. Как сообщили в пресс-службе ведомства в беседе с ТАСС, во время православных праздников ВСУ всегда проводили усиленные обстрелы, а также устраивали теракты, в том числе на территории храмов.

В ведомстве отметили, что власти Украины отказались от предложенного перемирия, а также заявили о том, что российская сторона готовит новые провокации.

Реклама

«Даже по их заявлениям о том, что мы якобы готовим провокации, можно смело сказать, что украинской стороной уже подготовлен план диверсий. Но мы держим ухо востро, усилили меры безопасности и сделаем все, чтобы ничего у них не получилось», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

Реклама

Заявление о том, что якобы российские военные готовят теракты в храмах на освобожденных территориях, сделала заместитель председателя правительства Украины Ирина Верещук. Откуда поступила такая информация, она не уточнила.

Министр обороны России Сергей Шойгу выпустил приказ ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января. Такое поручение ему дал президент России Владимир Путин. Власти Украины отказались прекратить боевые действия.

С начала действия перемирия ВСУ нанесли серию ударов по Донецку и Ясиноватой. Кроме того, они обстреляли позиции российских войск на Краснолиманском направлении, в Луганской Народной Республике и Запорожской области.