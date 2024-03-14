14 марта 2024, 10:12
Критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел ВСУ
ЗАЭС сообщила об обстреле критической инфраструктуры станции
Представители Запорожской атомной электростанции сообщили об обстреле объектов критической инфраструктуры станции. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЗАЭС.
По данным представителей станции, в район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, ВСУ сбросили безоболочное взрывное устройство.
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«Если бы попали в баки, это могло бы привести к печальным последствиям», — подчеркнули сотрудники ЗАЭС.
Подобные атаки в пресс-службе назвали недопустимыми, напомнив, что на это указывало в своих заявлениях Международное агентство по атомной энергии. Но это не останавливает ВСУ — обстрелы продолжаются.
На днях на станции прошла ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторов ознакомили с фактом прилета и возможными последствиями подобных атак, добавили представители ЗАЭС.
«Атаки на станцию и объекты ее инфраструктуры недопустимы. Последствия могут быть ужасными», — предупредили в пресс-службе.
ВСУ
Запорожская АЭС
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