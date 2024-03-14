Происшествия 14 марта 2024, 10:12 Критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел ВСУ ЗАЭС сообщила об обстреле критической инфраструктуры станции РИА «Новости»

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Представители Запорожской атомной электростанции сообщили об обстреле объектов критической инфраструктуры станции. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЗАЭС.

По данным представителей станции, в район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, ВСУ сбросили безоболочное взрывное устройство.

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«Если бы попали в баки, это могло бы привести к печальным последствиям», — подчеркнули сотрудники ЗАЭС.

Подобные атаки в пресс-службе назвали недопустимыми, напомнив, что на это указывало в своих заявлениях Международное агентство по атомной энергии. Но это не останавливает ВСУ — обстрелы продолжаются.

На днях на станции прошла ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторов ознакомили с фактом прилета и возможными последствиями подобных атак, добавили представители ЗАЭС.

«Атаки на станцию и объекты ее инфраструктуры недопустимы. Последствия могут быть ужасными», — предупредили в пресс-службе.