Мир 04 апреля 2024, 22:12 МАГАТЭ сообщило о реальной опасности для ЗАЭС Гросси: ЗАЭС грозит реальная угроза из-за отключения резервной линии питания РИА «Новости»

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Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, отключилась. Это подтвердил в соцсети X генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Сегодня утром… Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт», — сообщил он.

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По его словам, в условиях конфликта «события сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту».

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1» отключилась 4 апреля в 10:06, сообщили в пресс-службе станции.

Ранее критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел украинских боевиков. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, ВСУ сбросили взрывчатку.