Происшествия 05 июня 2023, 08:07 Один человек пострадал при ночном обстреле Белгородской области Гладков сообщил об одном пострадавшем при ночном обстреле Белгородской области Pxhere

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Один человек получил травмы из-за обстрела Белгородской области прошлой ночью со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

«И самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей», — написал он.

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По его словам, жизни раненого ничего не угрожает, он находится под медицинским наблюдением. Губернатор выразил уверенность, что врачи помогут пострадавшему в короткие сроки встать на ноги.

Один из энергетических объектов Белгородского района подвергся атаке ВСУ в ночь на 5 июня. По предварительным данным, пожар случился из-за сброшенного с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывного устройства. Гладков отметил, что отключения электричества не произошло, на месте работали оперативные службы.

Белгородская область регулярно оказывается под обстрелом Вооруженных сил Украины. Чаще всего противник наносит удары по Шебекинскому округу. Рынок в Шебекине оказался атакован на прошлых выходных.