Происшествия 04 июня 2023, 11:53 Украинские боевики обстреляли школы и детский сад под Белгородом Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Муром под Белгородом, повреждены школы и детсад Telegram

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Белгород и село Муром попали под обстрелы со стороны ВСУ вечером 3 июня. Об этом писал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Один из снарядов попал в фельдшерско-акушерский пункт, здание загорелось. Украинские боевики также обстреляли школы, детский сад и дворец культуры. В Белгороде сработала система ПВО.

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Ночью ВСУ продолжали наносить удары по Шебекинскому городскому округу и Волоконовскому району Белгородской области. Гладков сообщил, что зафиксировано много повреждений, жителей просят покинуть свои дома. Сейчас во пунктах временно размещения находятся несколько тысяч человек.

Местный Telegram-канал утром 4 июня сообщил, что обстрелы Шебекина и Мурома продолжились. Жителям приходят сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с призывом спуститься в укрытие.