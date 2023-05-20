Мир 20 мая 2023, 03:43 Запад не поверил в победу Украины и готовит переговоры с Россией — СМИ GT: Запад готовит переговоры с Россией, организовывая контрнаступление Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запад понимает, что Украина не победит Россию на поле боя, поэтому организовывая контрнаступление ВСУ, готовится к переговорам. Об этом говорится в материале китайской газеты Global Times.

«Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление», — написал автор статьи.

Реклама

Лидеры европейских стран, наиболее пострадавших от последствий украинского кризиса, надеются на скорое окончание военных действий. Несмотря на их антироссийскую риторику, европейцы не хотят сливать бюджеты в «бездонную пропасть украинского конфликта».

«Ни Запад, ни Россия пока не достали из рукава свои самые безжалостные козыри», — подчеркнул автор материала, имея в виду непосредственное участие стран НАТО в конфликте и тактическое ядерное оружие с российской стороны.

Обозреватель считает, что это говорит о том, что участники конфликта вместо эскалации хотят создать условия для его окончания.