Мир 19 мая 2023, 12:55 Страны G7 пообещали поддерживать Украину для поражения России Страны G7 договорились оказывать всестороннюю помощь Украине для поражения РФ YouTube

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Страны G7 на саммите в Японии пообещали поддерживать Украину, чтобы добиться поражения России в конфликте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление «Группы семи».

Речь идет о долгосрочной военной, финансовой, гуманитарной и дипломатической помощи. Оказывать поддержку лидеры G7 планируют «так долго, как для этого будет нужно».

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В заявлении также отмечается, что страны «Большой семерки» совместно с международным сообществом «обеспечили Украине бюджетную поддержку, в которой она нуждается, на 2023 год и начало 2024 года». Главы «Группы семи» потребовали от третьих стран прекратить поддерживать Россию и пообещали продолжать поставлять оружие киевским властям.

Страны G7 договорились сокращать экспорт энергоносителей и снижать зависимость от России в ядерной сфере. При этом санкции не затронут медицинские, гуманитарные и продовольственные товары.

Лидеры «Группы семи» сообщили, что намерены сохранять суверенные активы России замороженными до тех пор, пока российская сторона не компенсирует Украине ущерб от конфликта. Они также пообещали принять меры против филиалов российских банков, чтобы их нельзя было использовать для обхода санкций.