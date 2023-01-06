Происшествия 06 января 2023, 18:36 ВСУ семь раз обстреляли населенные пункты ДНР с начала режима тишины ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по населенным пунктам республики 34 снаряда с начала перемирия РИА «Новости»

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Населенные пункты Донецкой Народной Республики семь раз оказались под обстрелами украинских войск с 12:00 пятницы, 6 января, когда начал действовать объявленный Россией режим прекращения огня. Общее количество выпущенных по мирным жителям артиллерийских снарядов составило 34. Об этом свидетельствуют данные представительства республики в Совместном центре контроля и координации.

Начиная с полудня удары со стороны украинских войск приняли на себя Донецк, Ясиноватая и поселок Гольмовский.

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В столице республики прилеты зафиксировали в Петровском, Кировском и Киевском районах. В ходе последнего обстрела украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

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Всего по Донецку с момента объявления режима тишины прилетели 20 снарядов, а за весь день их число достигло 32. Обстрел города ВСУ ведут сразу с шести огневых точек.

В Петровском районе города повреждения получили трансформаторные подстанции. Без электроснабжения в ночь перед Рождеством остались более 200 тысяч мирных жителей.

По Ясиноватой ВСУ ударили восемью артиллерийскими снарядами, еще четыре боеприпаса прилетели в поселок Гольмовский.

Народная милиция Донецкой Народной Республики усилила меры безопасности в регионе на случай терактов и диверсий со стороны украинских боевиков.