Происшествия 22 января 2024, 07:58 ВСУ с беспилотника сбросили на Донецк взрывоопасный объект СЦКК: ВСУ сбросили на Донецк с беспилотника взрывоопасный предмет РИА «Новости»

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Ранним утром Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.

Взрывоопасный предмет на Донецк сбросили около 04:20 по местному времени (совпадает с московским). Объект скинули с беспилотника в Куйбышевском районе.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:20 — город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА», — указали в СЦКК.

Также украинские боевики в 01:15 пустили по два снаряда калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки и по Ясиноватскому району. ВСУ вели обстрел из населенного пункта Архангельское.

Накануне украинские боевики атаковали рынок в Донецке. В результате удара погибли в общей сложности более 20 человек. Глава ДНР Денис Пушили объявил в республике 22 января днем траура по жертвам атаки ВСУ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские боевики знали, что их снаряды приземлятся на рынок, куда в выходной день местные жители отправятся за продуктами. Поэтому, по его мнению, эту атаку можно трактовать как теракт.