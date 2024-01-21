Происшествия 21 января 2024, 19:26 Пасечник пообещал ответ ВСУ за удар по Донецку Глава ЛНР Пасечник назвал удар по Донецку терактом и пообещал ВСУ ответ РИА «Новости»

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Украинские боевики при нанесении удара по Донецку прекрасно знали, что их снаряды упадут на рынок, куда горожане пришли за продуктами и товарами. Поэтому поведение ВСУ можно трактовать как теракт. Об этом в Telegram-канале написал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он от имени всех жителей региона выразил слова соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым.

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«Луганская Народная Республика, как никто другой, знает жгучую боль утрат от нацистских обстрелов. Убежден, что нелюди, совершившие преступление, ответят за это», — пообещал Пасечник.

Удар по рынку в донецком районе Текстильщик украинские боевики нанесли в воскресенье, 21 января. Жертвами стали 25 человек. Более 20 получили ранения различной степени тяжести. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что среди пострадавших двое детей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за атакой на мирное население стояли не только украинские боевики, но и предоставившие им оружие страны Запада.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что молчание международных структур и правительств других стран недопустимо, так как это еще больше развяжет руки украинским боевикам и толкнет их на новые преступления.