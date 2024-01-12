12 января 2024, 18:34
ВСУ повредили линию электропередачи при атаке на Белгородскую область
Гладков: ВСУ ударили по селу Глотово в Белгородской области
Окраина села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Проблемы со светом возникли в четырех селах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате атаки никто не пострадал. Оказалась повреждена линия электропередачи. Света лишились жители сел Глотово, Безымено, частично электричество отключилось в населенных пунктах Гора-Подол и Козинки.
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«К восстановительным работам приступим после согласования с МО РФ», — написал Гладков.
Днем 12 января ВСУ обстреляли село Козинка. С помощью дронов-камикадзе на населенный пункт сбросили осколочные боеприпасы. Три гражданских машины получили повреждения.
В этот же день средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. Попытку атаки удалось пресечь около 14:50.
Автобусные остановки Белгорода начали обкладывать мешками с песком. Такая мера поможет защитить местных жителей в случае обстрелов, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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