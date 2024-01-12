Происшествия 12 января 2024, 18:34 ВСУ повредили линию электропередачи при атаке на Белгородскую область Гладков: ВСУ ударили по селу Глотово в Белгородской области Unsplash

Читать 360tv в

Окраина села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Проблемы со светом возникли в четырех селах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал. Оказалась повреждена линия электропередачи. Света лишились жители сел Глотово, Безымено, частично электричество отключилось в населенных пунктах Гора-Подол и Козинки.

Реклама

«К восстановительным работам приступим после согласования с МО РФ», — написал Гладков.

Днем 12 января ВСУ обстреляли село Козинка. С помощью дронов-камикадзе на населенный пункт сбросили осколочные боеприпасы. Три гражданских машины получили повреждения.

В этот же день средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. Попытку атаки удалось пресечь около 14:50.

Автобусные остановки Белгорода начали обкладывать мешками с песком. Такая мера поможет защитить местных жителей в случае обстрелов, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.