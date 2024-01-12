Важное 12 января 2024, 16:52 Украинские дроны-камикадзе обстреляли Козинку в Белгородской области Три машины получили повреждения из-за атаки ВСУ на Белгородскую область РИА «Новости»

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Село Козинка Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ. Три гражданских автомобиля получили повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Беспилотные летательные аппараты сбросили на населенный пункт осколочные боеприпасы. На место случившегося прибыли оперативные службы.

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«Повреждены три гражданских автомобиля. Опять удар по мирным жителям! Слава богу никто не пострадал!» — написал глава региона.

Днем 12 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ в небе над Белгородской областью. Очередную попытку террористической атаки со стороны Украины пресекли около 14:50.

Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область, целясь по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры. Перед Новым годом ВСУ ударили по центру Белгорода. После атаки в больницах остаются 40 пострадавших.