Важное 12 января 2024, 15:26 Украинский дрон уничтожили под Белгородом МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские средства ПВО 12 января уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 14:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — передали в министерстве.

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Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают Белгородскую область, причем целятся в жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры. Перед Новым городом украинские боевики ударили по центру Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе дети. Свыше 100 мирных жителей пострадали, в больницах до сих пор остаются 40 человек.

Российская армия нанесла мощный ответный удар по Украине после того, как ВСУ обстреляли Белгород. Российские военные уничтожили центры принятия решений и военные объекты украинской стороны.