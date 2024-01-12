12 января 2024, 00:49
Автобусные остановки в Белгороде начали обкладывать мешками с песком
Рабочие начали обкладывать остановки общественного транспорта в Белгороде мешками с песком. Об этом сообщил Telegram-канал местного издания Fonar.tv.
Очевидцы сообщили, что рабочие уложили мешки на станции возле спортивного центра «Космос» на юге города. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказывал об аналогичных мерах на остановках в районе Харьковская гора в ходе прямой линии.
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Мэр Белгорода Валентин Демидов во время собственного разговора с жителями заявил, что песком и бетонными блоками планируется укрепить все остановки общественного транспорта в городе: всего их насчитывается 556. Меры предосторожности помогут защитить местных жителей в случае обстрелов.
Для обеспечения безопасности в Белгородской области также ограничили время работы торговых центров: все ТЦ будут закрываться в 20:00.
В результате украинских декабрьских обстрелов Белгорода погибли 25 человек, число пострадавших превысило сотню. Как сообщил Минздрав, 40 травмированных по-прежнему остаются в больницах, среди них есть 12 детей.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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