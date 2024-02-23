Происшествия 23 февраля 2024, 09:05 ВСУ обстреляли Горловку, пострадали несколько человек Мэр Приходько: при обстреле Горловки ранения получили несколько жителей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики утром 23 февраля обстреляли Горловку. Ранения получили несколько местных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Центрально-городского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) ранения различной степени тяжести получили мирные граждане», — написал он.

Реклама

Украинские военные регулярно атакуют российские территории, при этом целенаправленно бьют по гражданским объектам. Накануне, 22 февраля, ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 10 снарядов.

Боевики также активно используют дроны. Ранее украинский дрон сбросил взрывное устройство рядом с магазином в селе Козинка. Еще два БПЛА сбросили взрывчатку на грузовики под Белгородом, пострадали два водителя.