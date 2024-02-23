23 февраля 2024, 09:05
ВСУ обстреляли Горловку, пострадали несколько человек
Мэр Приходько: при обстреле Горловки ранения получили несколько жителей
Украинские боевики утром 23 февраля обстреляли Горловку. Ранения получили несколько местных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Центрально-городского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) ранения различной степени тяжести получили мирные граждане», — написал он.
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Украинские военные регулярно атакуют российские территории, при этом целенаправленно бьют по гражданским объектам. Накануне, 22 февраля, ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 10 снарядов.
Боевики также активно используют дроны. Ранее украинский дрон сбросил взрывное устройство рядом с магазином в селе Козинка. Еще два БПЛА сбросили взрывчатку на грузовики под Белгородом, пострадали два водителя.
ВСУ
Боевики
23 февраля
Горловка
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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