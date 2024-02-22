Происшествия 22 февраля 2024, 12:03 ВСУ атаковали Донецк и Горловку ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку и Горловке

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Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку и Горловке с начала суток 22 февраля 10 снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины», — указали в СЦКК.

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В 00:20 украинские боевики атаковали Горловку. ВСУ стреляли из населенного пункта Дзержинск. Украинские военные выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра.

Затем в 01:45 ВСУ ударили из населенного пункта Карловка по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Выпустили также три снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранним утром обстрелы Горловки повторились. Украинские боевики выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра.

Накануне вечером ВСУ ударили по больнице в центре Донецка. В результате атаки украинских боевиков пострадала сотрудница медицинского учреждения.