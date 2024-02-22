Важное 22 февраля 2024, 19:13 Украинский дрон сбросил взрывное устройство рядом с магазином в Белгородской области Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с магазином в селе Козинка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали село Козинка Грайворонского городского округа. Дрон сбросил взрывное устройство рядом с продуктовым магазином, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате удара никто не пострадал. На место случившегося прибыли оперативные службы.

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«В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль», — написал глава региона.

Днем 22 февраля ВСУ ударили по населенному пункту Борок в Погарском районе Брянской области. Боевики использовали кассетные снаряды. Из-за обстрела повреждения получило здание автосервиса и два автомобиля.

До этого ВСУ атаковали Донецк и Горловку. Украинцы выпустили по этим городам минимум 10 снарядов. От ударов пострадали Киевский и Куйбышевский районы Донецка.