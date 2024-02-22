22 февраля 2024, 18:13
Украинские дроны сбросили взрывчатку на грузовики под Белгородом, пострадали два водителя
Гладков: ВСУ атаковали село Глотово беспилотниками, пострадали двое
Вооруженные силы Украины атаковали село Глотово Грайворонского городского округа. Они сбросили с беспилотников взрывные устройства на два грузовых автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранены два человека.
«В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки», — написал глава региона.
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Водителей доставили в больницу. Как уточнил Гладков, одна машина загорелась, но ее успели потушить до приезда оперативных служб. Второе авто тоже получило повреждения.
Ранее в тот же день украинские террористы обстреляли кассетными снарядами населенный пункт под Брянском. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили здание автосервиса и две машины. До этого, ранним утром, стало известно, что над регионом сбили украинский беспилотник.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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