Происшествия 30 декабря 2022, 12:27 ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара в районе ЗАЭС ВСУ атаковали район Запорожской АЭС в Энергодаре РИА «Новости»

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Украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара в районе Запорожской АЭС, сообщила корреспондент телеканала «Россия 24» Ольга Курлаева в своем Telegram-канале. Под обстрелом ВСУ находится промзона станции.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказывал, что специалисты предприняли ряд мер для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Сотрудники компании работают над стабильным теплоснабжением Энергодара и самой станции. По словам Лихачева, населенный пункт серьезно пострадал после обстрелов со стороны украинских военнослужащих, а работники «Росатома» выполняют задачи в непростых условиях.

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Жителям Энергодара пообещали, что к наступлению серьезных морозов в январе в домах будет тепло. Глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз отметил, что коммунальщики возобновят подачу ресурсов в положенных объемах. Покинувшие Энергодар люди смогут вернуться, когда прекратятся обстрелы ВСУ, добавил Сеновоз. По его словам, жители уже понемногу возвращаются.

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