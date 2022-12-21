Общество 21 декабря 2022, 07:08 Энергодар обеспечат отоплением к январским морозам Глава Энергодара Сеновоз пообещал пустить тепло в нужном объеме к пику холодов в январе Unsplash

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Из-за обстрелов со стороны Украины дома в Энергодаре отапливали недостаточно. Проблему решат до наступления пика холодов в январе, сказал ТАСС новый глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз.

«Надеемся, к пику холодов в январе мы подойдем по стандартам обеспечения тепла», — сказал он.

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Эдуард Сеновоз объяснил, что до недавнего времени Вооруженные силы Украины обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС, и угроза еще сохранилась. Однако власти разработали план мер, которые помогут решить проблему отопления. По словам чиновника, дело сдвинулось, и к январским морозам отопление подадут в объемах по нормативам.

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Кроме того, администрация работает над сбоями в начислении соцвыплат. Эдуард Сеновоз сказал, что местные жители обращаются в управление труда и социальной защиты населения, проблему решают оперативно и адресно.

В конце ноября власти Энергодара опровергли информацию о захвате Запорожской АЭС украинскими войсками. Городская администрация заявила, что эксплуатационную безопасность станции обеспечивают, а сотрудники заключают новые договоры.