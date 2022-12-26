Общество 26 декабря 2022, 02:20 «Росатом» принял меры для повышения надежности Запорожской АЭС РИА «Новости»

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«Росатом» принял сразу несколько мер для повышения надежности Запорожской АЭС. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

«Нами принят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции», — сказал он.

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Как уточнил Лихачев, сейчас специалисты «Росатома» занимаются обеспечением устойчивого состояния станции, а также работают над теплоснабжением как самой АЭС, так и Энергодара. Лихачев напомнил, что город атомщиков очень сильно пострадал при обстрелах. Работникам госкорпорации приходится трудиться в сложнейших условиях.

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По словам Лихачева, линия разделения воинских контингентов находится всего в нескольких километрах от станции, поэтому обеспечивать ее безопасность крайне сложно.

«Ну и физические угрозы еще не устранены. Тем не менее ни одного инцидента на станции не было допущено», — заявил он.

Сейчас над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС продолжают возводить защитный купол. Сооружение поможет предотвратить попадание осколков снарядов и взрывчатки, которую устанавливают на украинские беспилотники.