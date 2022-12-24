Общество 24 декабря 2022, 20:28 Власти Энергодара рассказали, когда уехавшие жители смогут вернуться в город Глава Энергодара: условие для возращения жителей в город — прекращение обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Жители Энергодара и многие из сотрудников Запорожской атомной электростанции вернутся в город, когда не будет опасности обстрелов со стороны ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил глава городской администрации Эдуард Сеновоз.

По словам Сеновоза, он поддерживает постоянный контакт с работниками атомной станции. И все они говорят о том, что их знакомые и родственники мечтают вернуться домой.

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«И они вернутся сюда, как только уйдет фронт от города. <…> Все мы надеемся на то, что, когда уйдет опасность, <…> сюда будет просто поток людей, которые тут жили и работали», — сказал собеседник агентства.

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Он обратил внимание, что такой процесс идет уже сейчас. На это, в частности, указывает большое количество заявлений о приеме детей в школу. При этом Сеновоз заметил, что люди, конечно, возвращаются не так быстро, как хотелось бы. Но тем не менее это происходит.

«Я уверен, как только линия фронта уйдет, будут возвращаться жители и работники станции», — заключил Сеновоз.