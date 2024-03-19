Важное 19 марта 2024, 13:15 ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Лисичанска Горадминистрация: ВСУ повредили 6 квартир в жилом доме в центре Лисичанска Пресс-служба администрации города или района

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Украинские войска выпустили ракеты по центру Лисичанска. Пострадали шесть квартир жилого дома, сообщила администрация города.

«Удар пришелся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска. Неустановленной ракетой были повреждены шесть квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах», — сообщила пресс-служба.

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Сотрудники МЧС ЛНР приступили к спасательной операции. Власти сообщили, что под завалами мог остаться один человек.

Последняя крупная атака на Лисичанск произошла 3 февраля. Вооруженные силы Украины ударили по зданию, в котором находилась пекарня. Погибли 28 человек, в том числе глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко и два депутата. Украинские военные использовали реактивную систему залпового огня HIMARS, «Известия» показали видео последствий удара. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил произошедшее.