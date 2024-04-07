Эксклюзив 07 апреля 2024, 12:34 «Воды все больше и больше». Очевидец — о ситуации в Орске Источник «360»: вода пошла на второй участок в Новый город Орска

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В Орске продолжаются спасательные работы на фоне мощного паводка. Об этом сообщил источник «360».

«Некоторые школы переведены на дистант. Много кто из людей с рабочих предприятий пострадали. В городе воды все больше и больше. Масштаб сравнивают с затоплением 57-го года. <…> Эвакуируют жителей улицы Стасова, Фучика. Дома ушли, животных спасают, людей спасают», — заявил он.

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По данным источника, из-за пробития дамбы в районе Зеленхоза вода пошла на второй участок в микрорайон Новый город.

«Вода пошла на второй участок в Новый город. <…> Причем очень стремительно. <…> Сирену уже слышно во всех районах города», — добавил собеседник «360».

По его данным, сброс дамбы в Актюбинском уменьшили в 12 раз. Ириклинское водохранилище сократило сброс с 2505 до 1600 кубометров воды в секунду. Приток упал 3,5 тысячи до двух тысяч кубометров.

Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию в Орске критической. Подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.