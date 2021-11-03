Все люди на борту Ан-12 погибли при крушении под Иркутском

Погибли все семь человек, которые находились на борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Приангарье. Эту информацию подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, написала «Газета.ru».

На борту находились пять членов экипажа и двое сопровождающих. Все семеро погибли. Среди них были россияне, украинцы и белорусы, сообщал глава региона, который выехал на место трагедии.

После крушения самолета начался пожар. На месте катастрофы развернули поисково-спасательную операцию. СМИ писали, что несколько человек могли спастись но эти надежды не оправдались. При этом в МЧС по Иркутской области рассказали, что на земле из-за падения Ан-12 никто не пострадал.

Опубликовано видео с места крушения Ан-12. На кадрах показано, как спасатели тушат пожар.

Ан-12, выполнявший грузовой рейс из Якутска, потерпел крушение в 14:45. Самолет сначала пропал с радаров, позже стало известно, что Ан-12 разбился. Это произошло при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска, в районе поселка Пивовариха.

Накануне грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в Южном Судане. Погибли все пять человек, которые находились на борту, включая двух россиян.