Появилось видео с места крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском. Его опубликовало МЧС по региону. На нем видно, как тушат воздушное судно.

«Сейчас работает на месте крушения подразделение иркутского спасательного гарнизона», — сказал сотрудник МЧС.

Грузовой самолет потерпел крушение сегодня днем. Сначала он пропал с радаров, но через некоторое время экстренные службы подтвердили, что Ан-12 разбился. По данным БелТА, экипаж состоял из граждан России, Белоруссии и Украины. Самолет принадлежал авиакомпании «Гродно», он доставлял продукты на Чукотку.

По предварительным данным, на борту находились семь человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что все они погибли. Сначала была информация о пяти выживших.

Уже названы возможные причины крушения самолета — это ошибка в пилотировании или сбой в работе техники. Но точную причину сформулируют после экспертизы.

Во вторник в Южном Судане крушение потерпел грузовой самолет Ан-26, сообщила «Газета.ru». На борту находились пять членов экипажа, в том числе два россиянина. По данным СМИ, выжить никому не удалось.