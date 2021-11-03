Россияне, украинцы и белорусы были в упавшем под Иркутском Ан-12

Экипаж потерпевшего крушение под Иркутском самолета Ан-12 состоял из граждан России, Белоруссии и Украины. Такие предварительные данные привела авиакомпания «Гродно», которой принадлежало потерпевшее крушение судно. Об этом сообщило БелТА.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что сейчас выясняют все обстоятельства авиакатастрофы. По предварительным данным, на борту находились семь человек.

Вылетевший из Якутска в Иркутск грузовой самолет Ан-12 пропал с радаров диспетчерской службы во время захода на второй круг при посадке. Борт потерпел крушение недалеко от села Пивовариха Иркутской области.

Прибывшие на место спасатели установили место аварии. По предварительным данным, после удара о землю самолет загорелся. В качестве возможных причин крушения рассматриваются ошибка пилота и сбой в работе техники. Самолет доставлял продукты на Чукотку.