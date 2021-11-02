«Летают на авось». Летчик назвал вероятную причину крушения Ан-26 в Южном Судане

Причиной крушения Ан-26 в Южном Судане, где погибли пять человек, включая двоих россиян, мог стать перегруз на борту. Но нельзя исключать и техническую неисправность, учитывая состояние самолетов, эксплуатируемых в Африке. Об этом «360» рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Летчик признался, что все самолеты, которые он наблюдал в Африке, эксплуатировались в крайне неудовлетворительном состоянии.

«В африканских странах, как правило, добивают технику, которая давно уже потеряла право летать в Европе, или, допустим, в России. Ну а там, пока законы позволяют, они эксплуатируют», — рассказал Сытник.

Самолеты часто летают с перегрузкой от трех до пяти тонн, указал он. Кроме того, они взлетают с большим запасом топлива, чтобы преодолеть максимальное расстояние.

«Понятно, что при отказе одного двигателя или сбое работы он просто падает, и экипаж не в силах его вытащить и выполнить маневр возврата на аэродром. Все летают на авось. Так же эксплуатировались Ан-12, Ил-76, Ан-26, Л-410, Ан-28… Вся техника, которую я там наблюдал», — признался пилот.

Сытник допустил, что компания Optimum Aviation, которой принадлежал Ан-26, возможно, и следила за самолетом, но что-то произошло, после чего экипаж не смог предотвратить катастрофу. Однако чаще всего такие случи в Африке происходят из-за перегруза.

Грузовой Ан-26 разбился во вторник при взлете с аэродрома Джубы. На борту были пять членов экипажа: двое россиян, трое суданцев, все погибли. Ранее появилось видео с места крушения. На кадрах можно заметить горящие обломки и местных жителей.