Взрыв пиротехники не может быть таким мощным. Он также характеризуется совершенно другими внешними явлениями. Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал «360» о самом взрыве и о том, что могло стать причиной.

Специалист считает, что похоже на взрыв склада боеприпасов, причем с очень большими партиями различных снарядов — ракетами, минами и взрывчатыми веществами. По его оценке, там было около «несколько сот тонн, если не тысяч».

«Это все, что угодно, только не взрыв пиротехники. Там начинается в разные стороны салют, разлет всяких ракет. А это одномоментный взрыв огромной силы», — рассказал он.

Ходаренок предположил, что это мог быть ракетный удар.

«Может быть версия, что вооружение принадлежало военизированным группировкам, которые действуют на территории Ливана. Вполне возможно, что по ней был нанесен ракетно-авиационный удар», — отметил он.

По его словам, это могло быть и банальное нарушение техники безопасности. Такое случается достаточно часто.

«Но это только гипотеза. Надо походить на месте и посмотреть, что там разлетелось. Если там лежат осколки от артиллерийских снарядов — нужно быть экспертом, чтобы понять, что это не пиротехника», — заключил он.

Сегодня вечером в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. В Минздраве страны сообщили, что это взорвался корабль с пиротехникой. По предварительным данным, погибли десять человек.