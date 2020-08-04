В порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Как сообщил РИА «Новости» сотрудник Красного Креста, в результате взрыва разрушилось несколько домов. Под завалами могут быть люди.

В результате инцидента сотни людей были ранены. Жители получили порезы битым стеклом, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута, однако что именно взорвалось, не уточнялось. После взрыва в небо поднялся густой столб красного дыма.