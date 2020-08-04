Мощный взрыв в порту разнес район Бейрута. Онлайн-трансляция

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута. Власти сообщили, что на воздух взлетело судно с пиротехникой. От ударной волны пострадали дома на большом расстоянии от источника взрыва. «360» ведет текстовую трансляцию о происшествии.

20:02 Губернатор Бейрута оценил последствия взрыва в порту: пострадала половина города.

20:01 Власти Ливана высказали новую версию происхождения взрыва. Дело не в пиротехнике — сдетонировали «другие взрывчатые вещества».

19:51 Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности и здравоохранения сообщил о 10 жертвах взрыва.

19:44 Бейрутский губернатор назвал взрыв в порту беспрецедентным, сравнил его с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.

19:39 Телеканал Al Arabiya сообщает, что в порту Бейрута нашли трупы шести погибших.

19:38 Кипрское телевидение сообщило, что звук от взрыва в Бейруте бил слышен на острове. Расстояние — около 250 километров.

19:32 Стало известно о первой жертве взрыва в Бейруте.

19:31 «Много раненых из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами», — рассказали РИА «Новости» в Красном Кресте.

19:29 Один из очевидцев подобрался максимально близко к складу незадолго до взрыва. Он заснял момент происшествия.

19:21 СМИ сообщили о перебоях с интернетом в Бейруте после взрыва.

19:16 По предварительным данным, число пострадавших после взрыва в Бейруте перевалило за сотню, ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.

18:59 Минздрав Ливана сообщил о множестве пострадавших и погибших в результате происшествия.

18:53 Слова министра о пиротехнике подтверждает видео, на котором видно, что происходило в порту незадолго до взрыва.

18:50 Министр здравоохранения Ливана сообщил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

18:24 От ударной волны пострадали здания в районе порта.

18:15 Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута.