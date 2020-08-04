Появились данные о первых погибших при взрыве в Бейруте

В СМИ появилась информация о первых погибших при сильном взрыве в столице Ливана Бейруте. По данным агентства Reuters, жертвами инцидента в Бейруте стали около 10 человек.

Взрыв произошел сегодня примерно в шесть часов вечера в самом центре портового города. По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, причиной взрыва стал корабль с пиротехникой, однако эта информация еще проверяется. Взорваться мог склад взрывоопасных веществ, конфискованных ранее.

В домах города даже в километрах от эпицентра выбило стекла, оторвало балконы, разрушило перекрытия и потолки. Сотни людей пострадали.

О причинах детонации пока ничего не известно. Власти призывают ливанцев призывают массово сдавать кровь, так как нуждающихся очень много. Ливанская армия приведена в полную боевую готовность, на месте работают медики. Канал Al Jazeera ведет прямую трансляцию с места событий.