Происшествия 09 февраля 2023, 19:58 Врачи рассказали о состоянии изрезанной 100 раз школьницы из Химок

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Представители Химкинской областной больницы сообщили, что раненной ножом девочке стало лучше. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«Всем, кто неравнодушен к судьбе маленькой химчанки, получившей во вторник множественные ножевые ранения, сообщаем, что жизнь девочки вне опасности», — рассказали в медучреждении.

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Спасти жизнь несовершеннолетней удалось благодаря слаженной работе медиков. Бригада скорой помощи прибыла на место в кратчайшие сроки, сотрудники вовремя остановили кровотечение и сделали инфузионную терапию. После этого ее доставили в больницу.

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«Пациентка поступила к нам в крайне тяжелом состоянии — с потерей порядка 40% объема крови, множественными ножевыми ранениями и гемморагическим шоком третьей степени», — сообщил заведующий реанимацией, главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава Московской области Дмитрий Новиков.

Реаниматологи начали проводить инфузионно-трансфузионную терапию. Одновременно лор, хирург и травматолог зашили раны. После стабилизации состояния школьницу на вертолете доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Отметим, на днях пятиклассница одной из школ Химок рассказала, что напала на одноклассницу с ножом в туалете и нанесла порядка 100 ударов. По предварительной информации, девочки могли поссориться из-за мальчика. Химкинская городская прокуратура начала проверку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил девочку и пожелал скорейшего выздоровления.

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