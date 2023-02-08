08 февраля 2023, 13:37
«Самое страшное позади». Губернатор Подмосковья рассказал о состоянии раненной ножом школьницы из Химок
Андрей Воробьев рассказал о состоянии раненной ножом школьницы из Химок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пятиклассницу из Химок, на которую с ножом напала сверстница в школе. По его словам, ситуация для всех стала шоком, но благодаря врачам девочка пришла в сознание.
Вчера, 7 февраля, в одной из школ Химок разборки пятиклассниц закончились для одной из них тяжелыми ранениями. Сегодня ее навестил губернатор Подмосковья.
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«Одиннадцатилетняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты», — сообщил Андрей Воробьев.
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Губернатор подчеркнул, что рядом с девочкой находятся родители, которые не отходят от дочери ни на минуту. Соня потеряла много крови, но сейчас она в сознании и может дышать самостоятельно — уже без искусственной вентиляции легких.
Конечно, эта ситуация стала для нас всех шоком. Мы очень волновались за Соню, но спасибо врачам из Химок, Люберец и санавиации — сработали четко, быстро. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно.
Андрей Воробьев
В день происшествия одна из учениц пригласила одноклассницу в туалет, где напала на нее с ножом. Пострадавшую экстренно доставили в больницу.
Прокуратура начала проверки, после которых будет принято процессуальное решение. Открыто уголовное дело по статьям УК о покушении на убийство несовершеннолетней и о халатности должностных лиц учебного заведения.
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