07 февраля 2023, 15:09
Школьница напала на одноклассницу с ножом в Химках
Прокуратура сообщила о том, что школьница ранила ножом одноклассницу в Химках
Пятиклассница утром 7 февраля изрезала школьницу ножом в одной из школ Химок. Пострадавшую доставили в больницу со множественными ранениями. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram.
Между девочками произошел конфликт.
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«Ученица пятого класса образовательного учреждения города Химки нанесла однокласснице ножевые ранения в школьном туалете», — сказано в сообщении ведомства.
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Пострадавшую 11-летнюю девочку экстренно доставили в больницу, уточнили в пресс-службе управления МВД России по Московской области. По данным Telegram-канала Mash, врачи зафиксировали у нее 26 ранений на лице и порядка 20 глубоких порезов на теле.
Химкинская городская прокуратура начала проверку. Она выяснит все обстоятельства произошедшего, позже будут приняты меры реагирования. Полиция также начала расследование.
Школьники
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