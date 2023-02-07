Криминал 07 февраля 2023, 15:09 Школьница напала на одноклассницу с ножом в Химках Прокуратура сообщила о том, что школьница ранила ножом одноклассницу в Химках Телеканал «360»

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Пятиклассница утром 7 февраля изрезала школьницу ножом в одной из школ Химок. Пострадавшую доставили в больницу со множественными ранениями. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram.

Между девочками произошел конфликт.

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«Ученица пятого класса образовательного учреждения города Химки нанесла однокласснице ножевые ранения в школьном туалете», — сказано в сообщении ведомства.

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Пострадавшую 11-летнюю девочку экстренно доставили в больницу, уточнили в пресс-службе управления МВД России по Московской области. По данным Telegram-канала Mash, врачи зафиксировали у нее 26 ранений на лице и порядка 20 глубоких порезов на теле.

Химкинская городская прокуратура начала проверку. Она выяснит все обстоятельства произошедшего, позже будут приняты меры реагирования. Полиция также начала расследование.