Врачи рассказали о крайне тяжелом состоянии ребенка из взорвавшейся квартиры в Магнитогорске

Ребенок остается в реанимации после взрыва и пожара в пятиэтажке в Магнитогорске. Всего медицинская помощь понадобилась 17 людям, еще два человека погибли.

«Ребенок остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь с ним работали бригады врачей из Челябинска. Вертолет готов в любой момент доставить его в областной центр. Второй пострадавший — мужчина, состояние легкой степени тяжести», — рассказали 74.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В министерстве рассказали, что из 17 человек, которым понадобилась помощь, шестерых отвезли в больницы. Но и там почти всех выписали. На лечении остаются два человека: мужчина и маленький ребенок. Полуторагодовалый малыш пострадал серьезнее всех. Он находился в квартире, где прогремел взрыв.

Взрыв в многоквартирном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта. После хлопка начался пожар, огнем охватило квартиры на трех этажах. Погибли женщина и подросток. Маленького ребенка из огня вытащила соседка.

После взрыва следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум людям.