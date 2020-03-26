Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске

В Магнитогорске произошел взрыв газа с последующим пожаром. Огнем охвачены несколько квартир. Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия.

Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Доменщиков в Орджоникидзевском районе города.

Точное количество пострадавших еще не ясно, но, по предварительным данным, два человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси в Магнитогорске. Это пятиэтажный восьмиподъездный дом. Хлопок с последующим возгоранием. Сейчас пожарные ликвидируют пожар, тушат, проводится эвакуация», — сказали «360» в пресс-службе челябинского управления МЧС.

На данный момент спасены 11 человек. Пожару присвоен третий ранг. В МЧС «360» не подтвердили информацию о погибших.

В соцсетях появляются фотографии очевидцев. На кадрах виден огонь, который охватил, как минимум, два этажа дома. На месте происшествия все экстренные службы: пожарные, скорая, полиция.

Очевидцы в соцсетях пишут, что слышали сильный хлопок даже далеко от этого дома.