При взрыве газа в Магнитогорске погибла женщина и 14-летний подросток

Также в пожаре пострадала и бабушка малыша, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Пожар произошел 26 марта днем в одном из пятиэтажных домов Магнитогорска, огнем было охвачено сразу шесть квартир. Всему виной — взрыв газа на втором этаже.

По информации издания «Говорит Москва», в квартире, где произошло ЧП, устанавливали натяжные потолки и использовали газовый баллон. Это, по-видимому, и стало причиной происшествия.

Огонь потушили через несколько часов, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Все несущие конструкции уцелели, сообщили в МЧС. Жильцов двух подъездов пока эвакуировали. Для них организуют пункты временного размещения. По словам источника в экстренных службах, эвакуированных разместят в школе № 36.

Как рассказал местный житель, из-за домов можно было увидеть клубы черного дыма. В первые минуты после пожара жильцам помогали выбраться случайные прохожие.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«По данным следствия, вечером 26 марта 2020 года в одном из домов в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска произошло возгорание и взрыв бытового газа, с последующим распространением огня. В результате пожара погибли два человека», — уточнили в СК РФ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.