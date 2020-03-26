Трое молодых людей и один взрослый мужчина зашли в подъезд и поднялись на третий этаж. Там они увидели несколько жильцов, которые из-за дыма не могли самостоятельно покинуть жилище.

«Я не один был — нас четверо. Мы вместе заскочили на третий этаж, взяли бабушку, вытащили на улицу, они еще ребенка взяли. В итоге я тащил бабушку, парни — ребенка», — рассказал Mash мужчина.

Эпицентр взрыва газа находился в квартире на втором этаже, сразу же начался пожар. Загорелись четыре квартиры на трех этажах.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тела двоих человек, еще двое жильцов пострадали. Об этом «360» рассказал пресс-секретарь МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Возгорание потушили, спасатели обследуют квартиры. Разрушений несущих конструкции нет, но жильцов из подъезда эвакуировали.

Основная версия взрыва в Магнитогорске, которую сейчас рассматривают, пишет Nation News, — утечка газа.