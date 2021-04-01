facebook_pixel
    01 апреля 2021, 19:50

    Виновник аварии в центре Москвы никому не предложил помощь — пострадавшая

    Александра Ломейко

    Предполагаемый виновник аварии в центре Москвы Эдвард Бил не пытался никому помочь после ДТП. Блогер просто сидел в машине, рассказала одна из пострадавших Юлия Орлова.

    Рассказ девушки привел Telegram-канал Life. Она заметила, что машина ехала «со встречной полосы достаточно быстро».

    «Когда он выехал, я не видела. <…> Следующее, что я увидела — подушка безопасности», — поделилась Орлова.

    Она подчеркнула, что устроивший аварию молодой человек из машины не выходил и свою помощь никому не предлагал.

    «Себе, наверное, пытался помочь. Я видела его сзади, он не выходил из машины. Потом его уже увезли», — подытожила девушка.

    В серьезной аварии на Новинском бульваре пострадали пять автомобилей. Легковушка, за рулем которой, предположительно, находился Эдвард Бил, вылетела на встречную полосу и протаранила несколько машин. Одна из пострадавших в ДТП — консультант Госдумы Мария Артемова — попала в реанимацию.

    За предполагаемым виновником аварии числится 566 штрафов, в том числе и за превышение скорости более чем на 100 километров в час.