Предполагаемый виновник аварии в центре Москвы Эдвард Бил не пытался никому помочь после ДТП. Блогер просто сидел в машине, рассказала одна из пострадавших Юлия Орлова.

Рассказ девушки привел Telegram-канал Life. Она заметила, что машина ехала «со встречной полосы достаточно быстро».

«Когда он выехал, я не видела. <…> Следующее, что я увидела — подушка безопасности», — поделилась Орлова.

Она подчеркнула, что устроивший аварию молодой человек из машины не выходил и свою помощь никому не предлагал.

«Себе, наверное, пытался помочь. Я видела его сзади, он не выходил из машины. Потом его уже увезли», — подытожила девушка.

В серьезной аварии на Новинском бульваре пострадали пять автомобилей. Легковушка, за рулем которой, предположительно, находился Эдвард Бил, вылетела на встречную полосу и протаранила несколько машин. Одна из пострадавших в ДТП — консультант Госдумы Мария Артемова — попала в реанимацию.

За предполагаемым виновником аварии числится 566 штрафов, в том числе и за превышение скорости более чем на 100 километров в час.