Виновник аварии в центре Москвы никому не предложил помощь — пострадавшая
Предполагаемый виновник аварии в центре Москвы Эдвард Бил не пытался никому помочь после ДТП. Блогер просто сидел в машине, рассказала одна из пострадавших Юлия Орлова.
Рассказ девушки привел Telegram-канал Life. Она заметила, что машина ехала «со встречной полосы достаточно быстро».
«Когда он выехал, я не видела. <…> Следующее, что я увидела — подушка безопасности», — поделилась Орлова.
Она подчеркнула, что устроивший аварию молодой человек из машины не выходил и свою помощь никому не предлагал.
«Себе, наверное, пытался помочь. Я видела его сзади, он не выходил из машины. Потом его уже увезли», — подытожила девушка.
В серьезной аварии на Новинском бульваре пострадали пять автомобилей. Легковушка, за рулем которой, предположительно, находился Эдвард Бил, вылетела на встречную полосу и протаранила несколько машин. Одна из пострадавших в ДТП — консультант Госдумы Мария Артемова — попала в реанимацию.
За предполагаемым виновником аварии числится 566 штрафов, в том числе и за превышение скорости более чем на 100 километров в час.