Происшествия 26 марта 2024, 21:43 Возле Crocus City Hall началась панихида по жертвам теракта

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Панихида по жертвам теракта началась возле Crocus City Hall в Красногорске. Священник проводит церемонию у мемориала погибшим. По последним данным, в результате нападения террористов на концертный зал погибли 139 человек.

Ранее спасатели МЧС сообщили, что под завалами концертного зала больше нет пострадавших. Ведомство также опубликовало новый поименный список жертв — сейчас в нем 120 фамилий. Эти данные получены по результатам первых судебно-медицинских исследований.

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Нападение на Crocus City Hall произошло вечером в пятницу, 22 марта. В концертный зал, в котором планировалось выступление группы «Пикник», ворвались террористы с автоматами. Они расстреливали всех на своем пути, после чего подожгли здание и попытались скрыться. Злоумышленников задержали в Брянской области — они двигались в сторону границы с Украиной.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что, согласно полученным данным от задержанных, в организации теракта принимала участие украинская сторона.