Происшествия 26 марта 2024, 21:06 Спасатели заявили, что пострадавших больше нет под завалами в Crocus City Hall МЧС РФ / РИА «Новости»

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Пострадавших под завалами после теракта в Crocus City Hall больше нет, как доложили спасатели губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Об этом сообщило РИА «Новости».

Воробьев заявил о завершении спасательных мероприятий, а также поиске пострадавших.

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«Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами», — доложил один из спасателей главе региона.

За это время была исследована территория в более чем в восемь тысяч квадратных метров. В поисках также участвовали кинологи, отряды «Центроспаса» и центра «Лидер».

Ранее МЧС России обновило предварительный список погибших в ходе теракта в Crocus City Hall, который вырос до 120 человек. Все данные были получены, исходя из результатов судебно-медицинских исследований.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о работе над пересмотром некоторых действующих постановлений в области обеспечения безопасности социальных объектов, где работают «с большим скоплением людей». По ее словам, охране учреждений культуры и здравоохранения уделили особое внимание.