Криминал 26 марта 2024, 18:54 Обвиняемые в теракте в Crocus City Hall подтвердили участие Украины Бортников: обвиняемые в теракте в Crocus City Hall подтвердили участие Украины РИА «Новости»

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Радикальные исламисты не могли подготовить нападение на концертный центр Crocus City Hall самостоятельно. Им явно оказывали поддержку. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил директор ФСБ Александр Бортников. Отрывок из беседы корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Руководитель силового ведомства подчеркнул, что предварительные данные, которые криминалисты получили от задержанных, подтвердили участие украинской стороны. Но окончательные выводы можно сделать только в ходе дальнейших допросов.

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«Будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так», — заявил Бортников.

В ходе беседы с журналистами глава ФСБ Александр Бортников заявил, что главной целью теракта в Crocus City Hall стала раскачка обстановки в России и создание паники среди населения. Он добавил, что боевики действовали в интересах спецслужб стран Запада и Украины.