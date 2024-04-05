Происшествия 05 апреля 2024, 21:13 Воздушную тревогу отменили в Севастополе Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу Unsplash

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В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги», — написал глава региона.

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Тревогу объявили в 19:35 по московскому времени, она длилась около 20 минут. Развожаев также пояснил появление дыма в районе Севастопольской бухты — это военные использовали табельные средства маскировки.

В Севастополе 1 апреля проводили тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению с применением вооружений. Развожаев успокоил горожан и объяснил, что громкие звуки — это применение реактивных бомбометов в рамках учений.

В результате обстрела Севастополя 23 и 24 марта повреждения получили 130 зданий и 62 единицы общественного транспорта, в том числе катера.