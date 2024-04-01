Армия 01 апреля 2024, 08:33 Жителей Севастополя предупредили о громких звуках из-за реактивных бомбометов Губернатор Развожаев: в Севастополе проведут учебные стрельбы с бомбометами РИА «Новости»

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У берегов Севастополя утром 1 апреля пройдет тренировка по противоподводно-диверсионному обеспечению с применением вооружений. Со стороны Северного мола послышатся громкие звуки, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», — сказал он.

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Михаил Развожаев предупредил о громких звуках со стороны акватории, связанных с учениями. Он заявил о спокойной обстановке в Севастополе.

Предыдущие маневры в районе Казачьей бухты, Северного и Южного молов провели 29 марта с применением стрелкового оружия. В тот же день у мыса Фиолент прошли учебные стрельбы с использованием взрывпакетов.

Российские военные 24 марта отразили массированную атаку на Севастополь. Один человек погиб, четыре получили ранения. Почти 130 зданий повредили.