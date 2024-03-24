Происшествия 24 марта 2024, 01:24 Российские военные отразили самую массированную за последнее время атаку ВСУ на Севастополь ВС РФ отразили самую массированную за последнее время атаку ВСУ на Севастополь РИА «Новости»

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Самую массированную за последнее время атаку ВСУ отразили российские ПВО в небе над Севастополем. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. <…> Всего от осколков сегодня пострадали четыре человека», — сообщил глава Севастополя.

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Среди пострадавших — 18-летний подросток, у него поверхностные резаные раны предплечья. В районе Симферопольского шоссе в частный дом упала неразорвавшаяся ракета, в центре города повыбивало окна, добавил Развожаев.

По словам губернатора, российские системы ПВО сбили более 10 украинских ракет. Жителей предупредили, чтобы они не трогали осколки сбитых ракет.