24 марта 2024, 01:24
Российские военные отразили самую массированную за последнее время атаку ВСУ на Севастополь
ВС РФ отразили самую массированную за последнее время атаку ВСУ на Севастополь
Самую массированную за последнее время атаку ВСУ отразили российские ПВО в небе над Севастополем. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
«Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. <…> Всего от осколков сегодня пострадали четыре человека», — сообщил глава Севастополя.
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Среди пострадавших — 18-летний подросток, у него поверхностные резаные раны предплечья. В районе Симферопольского шоссе в частный дом упала неразорвавшаяся ракета, в центре города повыбивало окна, добавил Развожаев.
По словам губернатора, российские системы ПВО сбили более 10 украинских ракет. Жителей предупредили, чтобы они не трогали осколки сбитых ракет.
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