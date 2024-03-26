Происшествия 26 марта 2024, 22:13 Почти 130 зданий повреждены в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ За выходные в Севастополе получили повреждения почти 130 домов РИА «Новости»

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Почти 130 зданий в Севастополе получили повреждения за выходные в результате ракетной атаки ВСУ на город. Об этом рассказал глава департамента общественного транспорта правительства региона Максим Краснокутский. Его слова передало РИА «Новости».

«По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня в результате атаки 96 многоквартирных и частных домов получили повреждения, 30 административных и коммерческих зданий, 62 единицы общественного транспорта, из них шесть пассажирских катеров, 25 личных автомобилей», — сообщил Краснокутский на заседании регионального правительства.

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К сегодняшнему дню власти убрали осколки ракет и мусор, уточнил чиновник. Идет ремонт поврежденных домов, восстанавливается остекление.

В ночь на воскресенье, 24 марта, Севастополь пережил массовую ракетную атаку со стороны Вооруженных сил Украины. Российские силы ПВО сбили около 10 ракет. Власти города рассказали о трех попаданиях по жилым домам. В результате обстрела погиб местный житель.