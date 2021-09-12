СК: напавшего на девочку в Солнечногорске задержали

Задержание мужчины, подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, подтвердили в Следственном комитете. Об этом сообщили на сайте управления СК по Московской области.

Злоумышленник напал на девочку в микрорайоне Рекинцо. По версии следствия, преступник дважды ударил школьницу по лицу и украл у нее мобильный телефон.

Задержанному 37 лет. Он проходит по статье «Грабеж с применением насилия», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В СК сообщили, что мужчина ранее уже был судим.

Следователи собирают доказательства. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в социальных сетях появились фотографии с травмами девочки, на которую напал мужчина. На шее у ребенка остался след от удушения, на лице синяк.

Мужчина напал на третьеклассницу в субботу. Это произошло прямо на улице средь бела дня. Преступник подобрался к девочке сзади, придушил ее и оттащил в сторону. Школьницу спасла соседка, которая увидела все это из окна. Она закричала, это напугало нападавшего, и он скрылся.