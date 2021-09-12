Появилось фото травм девочки, на которую напали в Солнечногорске

Появились фото девятилетней девочки, пострадавшей от нападения бездомного в Солнечногорске, который начал ее душить. Снимки были сделаны после произошедшего и распространились в социальных сетях.

На кадрах можно заметить, что на шее девочки остался след после удушения. Под левым глазом у школьницы синяк. Пострадавшая говорила, что мужчина при нападении ударил ее по лицу.

Источник фото: соцсети

Подозреваемого в нападении на третьеклассницу задержали по горячим следам спустя сутки. Им оказался 38-летний уроженец Владимирской области, без определенного места жительства. В СМИ сообщали, что он дал признательные показания и заявил, что просто хотел украсть у девочки телефон.

Школьница подверглась нападению в субботу в микрорайоне Рекинцо, когда шла по улице. Злоумышленник подошел к ней сзади, придушил и оттащил в сторону. Его спугнула женщина, проживающая на первом этаже дома, которая увидела все это в окно. Она начала кричать, и преступник убежал, отпустив свою жертву.